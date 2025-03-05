У петербургской таможни сменился руководитель

Исполняющим обязанности начальника Санкт-Петербургской таможни назначен полковник Юрий Плотников, ранее занимавший должность первого заместителя начальника Северо-Западной электронной таможни, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. Плотников приступил к работе на новом посту 4 марта.

Плотников работает в таможне минимум с 2013 года. Около пяти лет проработал в структуре Сибирского таможенного управления.

Его предшественник, генерал-майор Сергей Опря, вышел на пенсию. Его последний рабочий день на посту начальника петербургской таможни был 3 марта. Он руководил ведомством с осени 2018 года.

Константин Леньков / Фото СЗТУ