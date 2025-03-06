Фигуры зайцев сняли с фонтана Ретвизан и отнесли в администрацию района

Скульптуры зайцев, которые появились на фонтане Ретвизан на Большой Охте в ночь на 6 марта, были перенесены в администрацию Красногвардейского района днем того же дня, сообщила пресс-служба района. Там фигуры будет дожидаться своего создателя.

Как указано в публикации пресс-службы, администрация желает познакомиться с автором работы, чтобы понять ее замысел. Там также отметили, что к созданию фигур было приложено немало усилий.

Гипсовые скульптуры были замечены жителями района утром 6 марта. По информации "Фонтанки.ру", в администрации уточнили, что за день до этого на фонтане не было никаких фигур.

"Какой-то дед Мазай, видимо, решил спасти зайцев, но это не лодка, а корпус модели корабля „Ретвизан", что в переводе со шведского означает „справедливость"", - цитирует ответ пресс-службы района издание.

Фонтан Ретвизан был установлен в 2016 году. Изначально над кораблем "развивались" паруса, однако сейчас их нет. Как объяснили в администрации, их сняли в связи с тем, что фонтан является недействующим. Паруса планируют вернуть на место, как только он будет введен в эксплуатацию.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Красногвардейского района