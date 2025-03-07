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Новости 11:14

При реконструкции "Фрунзенской" завершили демонтаж эскалаторов

фото ЗакС политика При реконструкции "Фрунзенской" завершили демонтаж эскалаторов

В ходе продолжающейся реконструкции станции метро "Фрунзенская" завершены демонтажные работы вестибюля и эскалаторов, сообщили 7 марта в пресс-службе городского комитета по транспорту. Демонтажные работы переместились в наклонный ход, также там ведется устранение водопроявлений и ремонт тоннельной отделки.

Помимо этого, на станции устраивают свайное поле для фундамента нового вестибюля. К настоящему времени готовы 148 свай из необходимых 208.

Ожидается, что "Фрунзенская" откроется для пассажиров в 2027 году. На месте прежнего вестибюля планируют возвести единый центр диспетчерского управления критически значимой инфраструктурой метрополитена.

В феврале стало известно о том, что почти половина эскалаторов в петербургском метро работают с превышением сроков службы. Речь идет о 196 эскалаторах из 308, существующих в городской подземке. На ряде станций требуется проведение работ по реконструкции наклонного хода, завершение ремонта в большинстве случаев должно состояться до 2030 года.

Фото: Начальник транспортного цеха / Telegram


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