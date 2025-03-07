Андрея Жабрева включили в совет по местному самоуправлению при Совфеде

Глава МО "Полюстрово" Андрей Жабрев вошел в состав профильного Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации. Соответствующее постановление спикер Совфеда Валентина Матвиенко подписала 4 марта, сообщили в сообществе муниципалитета "ВКонтакте".

Жабрев вошел в "муниципальную" часть совета, в которой, кроме него, состоят еще девять муниципалов. Из Петербурга в объединении также состоит председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

Орган занимается выработкой рекомендаций по реализации госполитики в сфере местного самоуправления, а также обсуждением ключевых законодательных инициативу, регулирующих деятельность органов МСУ.

Константин Леньков / Фото с личной страницы Андрея Жабрева в VK