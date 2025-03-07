Петербургские судьи рассмотрели более 1,5 млн дел в 2024 году

В 2024 году районные суды и мировые судьи Петербурга рассмотрели более 1,5 млн дел и материалов. Итоги работы судебной системы города за 2024 опубликовала 7 марта руководитель объединенной пресс-служба судов Петербурга Дарья Лебедева.

Из 1,5 млн дел и материалов 119 тысяч относятся к уголовному судопроизводству, 896 тысяч дел к гражданскому. Почти 238 тысяч дел пришлись на КАС РФ и 318 тысяч – на КоАП РФ. Общее количество рассмотренных в 2024 году дел и материалов увеличилось на 247 тысяч по сравнению с прошлым годом.

Уголовное судопроизводство показало увеличение в 2024 году количества дел по отдельным преступлениям. Например, в суд поступило 145 дел об убийстве (в 2023 году – 134 дела), 38 дел об изнасиловании (28 дел в 2023 году) и 248 дел о взятках (174 дела в 2023 году). Всего 19 тысяч дел было окончено производством, из них 18 тысяч – с вынесением приговора. Свободы лишились почти 4 тысячи тысяч лиц, условное наказание получили около 3,5 тысяч, а оправдал суд всего 28 человек.

Самые "популярные" дела в гражданском судопроизводстве в районных судах – иски о взыскании сумм по договорам найма и кредитным договорам (19 тысяч), споры, связанные с жилищным законодательством (14 тысяч), и иски о защите прав потребителей (9,5 тысяч).

При этом мировые судьи чаще всего рассматривали дела о взыскании сумм по договору займа или кредитному договору (382 тысячи), о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи (почти 261 тысячи) и о расторжении брака супругов (14 тысяч).

Административным судопроизводством было рассмотрено 13 тысяч дел об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти, почти 7 тысяч дел – взыскание обязательных платежей и санкций и чуть более 1 тысячи – о госпитализации гражданина в медицинскую организацию.

Самыми распространенными делами по КоАП РФ стали правонарушения в области защиты государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан – 17 тысяч дел. Мировые судьи рассмотрели 146 тысяч дел за неуплату штрафа и 21 тысячу дел об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Осуществлением правосудия в прошлом году занимались 372 районных судьи и 208 мировых. Согласно подсчетам, приведенным в публикации, в среднем нагрузка на одного судью составляла 82 дела в месяц или 4 итоговых решения в день. Самыми загруженными судами города оказались Колпинский (почти 114 дел на судью в месяц), Смольнинский (107 дел), Невский (99 дел), Московский (95 дел) и Петроградский суды (93 дел).

При этом мировые судьи показали большую производительность. Средняя нагрузка на одного мирового судью по городу составила 540 дел в месяц или 27 итоговых решений в день. Среди самых загруженных оказались судебные участки № 35 (1189 дел на судью в месяц), № 26 (1166 дел) и № 37 (1165 дел).

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру