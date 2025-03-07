Депутат Сергеева: "Люди всё больше доверяют нашим женским сердцам"

В пространстве "СреДа!" на Конногвардейском бульваре накануне Международного женского дня прошло мероприятие "Единой России", на котором женщины-политики рассказали о вызовах, которые стоят перед ними. На встрече присутствовали депутаты Заксобрания Любовь Егорова и Вера Сергеева, а также представители муниципального сообщества и журналисты.

"Мы стали более активны, а люди всё больше доверяют нашим женским сердцам. Это видно и по муниципальным образованиям Санкт-Петербурга, где избрано очень много женщин-депутатов в муниципальные советы, женщины возглавляют муниципальные округа. Хороший процент - в парламенте Петербурга и Госдуме", - приводит слова Сергеевой пресс-служба "Единой России".

ЗАКС.Ру решил выяснить, какую долю мандатов занимают женщины и на сколько они представлены на руководящих должностях в администрации города. После сентябрьских выборов в муниципальные советы в Петербурге стало примерно 792 женщины-депутата. Из них только 44 стали главами муниципальных образований, то есть, 40%.

В городском парламенте женская доля занимает 24% - это 12 депутатов. При этом две фракции возглавляют женщины: Ирина Иванова (КПРФ) и Марина Шишкина ("Справедливая Россия - За правду"). При этом из 14 постоянных комиссий и комитетов только одну структуру возглавляет женщина. Иванова является председателем комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству.

Куда меньше доля женщин в правительстве Петербурга. Двое вице-губернаторов, Наталья Чечина и Ирина Потехина составляют 12,5% от состава правительства. Столько же в городе женщин-глав районных администраций. В Смольном из 36 комитетов только 7 возглавляют женщины.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру