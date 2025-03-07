В Нефтегорске во время выступления цирка из Петербурга обрушились трибуны

В городе Нефтегорск Самарской области обрушились шесть рядов со зрителями в передвижном цирке, сообщил 7 марта ТАСС. В МЧС уточнили, что речь идет о цирке "Скиф", приехавшем с гастролями из Петербурга.

На обрушившихся местах могло находиться ориентировочно 20 человек. По последним данным Минздрава Самарской области, пострадали 8 человек, в том числе как минимум трое детей. Троих пострадавших доставили в больницу, пятеро самостоятельно обратились за медицинской помощью. Врачи оценивают их состояние как легкой тяжести.

Следователи СУ СК по Самарской области уже возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). На месте происшествия работают аварийные службы и правоохранительные органы под руководством исполняющего обязанности Нефтегорского межрайонного прокурора Ханлара Караджаева.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба прокуратуры Самарской области