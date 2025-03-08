Беглов и Бельский поздравили женщин Петербурга с 8 марта

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер городского Заксобрания Александр Бельский поздравили петербурженок с Международным женским днем. Поздравление было опубликовано на сайте Смольного 8 марта.

В своем обращении к петербурженкам Беглов и Бельский отметили их труд и талант, позволяющий достигать вершин в образовании и науке, искусстве и бизнесе, медицине и спорте, на государственной службе. По их мнению, женский пол вдохновляет мужчин на достойные поступки и свершения.

Беглов и Бельский также подчеркнули женскую роль в воспитании детей – по их мнению, именно женщины передают детям духовные и нравственные ценности и воспитывают их с уважением к старшим и любовью к Родине, ее истории и культуре. Упомянут также был и вклад женщин в защиту России.

"Так было в годы Великой Отечественной войны, так и сегодня. Мужество и самоотверженность проявляют матери, жены, сестры и дочери защитников Отечества. Их духовная сила, любовь и вера помогают тем, кто с оружием в руках очищает мир от фашизма. Низкий поклон женщинам, несущим службу и спасающим жизни на передовой, тем, кто трудится в госпиталях и на производстве", - указывается в поздравлении.

Беглов и Бельский отдельно поздравили петербурженок в своих социальных сетях. Оба опубликовали видеопоздравления.

Спикер ЗакСа поблагодарил женщин за мудрость и терпение, а также выразил им восхищение и любовь. Он также пожелал петербурженкам счастья, здоровья, исполнения всех желаний, больше радости и гармонии.

"Бог наделил вас способностью созидания в самом широком значении этого слова. Вы преображаете мир своей красотой, нежностью, заботой и материнством, делаете его лучше занимаясь профессиональной деятельностью", - заявил в своем поздравлении Бельский.

В своем поздравлении Беглов выразил благодарность петербурженкам-ленинградкам за их деятельность на благо страны и города, стремление вперед и вдохновение мужчин на подвиги. Он также вновь отметил роль женщины в сбережении семьи, культуры и истории.

"Вам самим по силам все – даже невозможное. Огромное счастье рядом с вами жить, работать, учиться, воспитывать детей", - подытожил губернатор.

Анастасия Луценко, фото: скриншот из Telegram-канала Бельского