Два БПЛА сбили в Ленобласти утром 8 марта

Ранним утром 8 марта в Ленинградской области сбили два украинских беспилотника, которые пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ в Киришском районе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Жертв нет, добавил губернатор.

"Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой - уничтожен над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы", - написал Дрозденко.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту Пулково с 05:20 до 06:15 вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. За время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, сообщили в Росавиации.

Всего за прошедшую ночь, по данным Министерства обороны, над территорией страны с помощью ПВО перехватили и уничтожили 31 беспилотник.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру