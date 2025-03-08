Беглов выразил соболезнования в связи со смертью композитора Банщикова

Губернатор Петербурга Александр Беглов 8 марта выразил соболезнования родным и близким композитора и педагога Геннадия Банщикова, скончавшегося накануне на 82-году жизни.

Беглов заявил, что смерть Банщикова стала большой утратой для петербургской культуры. Губернатор отметил, что композитор в качестве профессора Санкт‑Петербургской консерватории воспитал несколько поколений музыкантов.

"Продолжатель лучших традиций классической школы, Геннадий Иванович Банщиков оставил глубокий и яркий след в российской и мировой музыкальной культуре. Созданные им произведения – оперы, балеты, симфонии получили высокое признание, вошли в афишу театров и оркестров", - цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

Геннадий Банщиков родился в 1943 году в Казани. Учился в Московской и Ленинградской консерваториях. Начал преподавать в Ленинградской консерватории с 1974 года. Среди его произведений оперы "Горе от ума", "Смерть корнета Кляузова", "Опера о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", балеты "Оптимистическая трагедия", "Дама пик" и другие. Он также писал музыку для кино. Банщиков — заслуженный деятель искусств РСФСР и кавалер ордена Дружбы. О смерти деятеля культуры 7 марта сообщили в Союзе композиторов Санкт-Петербурга.

фото из группы Союза композиторов Санкт-Петербурга "ВКонтакте"