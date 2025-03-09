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Новости 12:23

Уголовное дело о хулиганстве возбудили на участника СВО в Петербурге

фото ЗакС политика Уголовное дело о хулиганстве возбудили на участника СВО в Петербурге

В Петербурге на участника специальной военной операции возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), пишет "Фонтанка" 9 марта. По информации СМИ, ночью 5 марта мужчина якобы бросал во двор петарды из окна дома. 

Издание сообщает, что полицию вызвали соседи участника СВО, но сотрудники правоохранительных органов оперативно не смогли попасть в квартиру. 

"Внутри они задержали 35-летнего уроженца Челябинской области. Мужчина изобличен в том, что стрелял из окна из сигнальной ракетницы и кидал петарды на припаркованные автомобили", - сообщает "Фонтанка". 

СМИ пишет, что мужчину опросили и отпустили под подписку. Инцидент произошел на проспекте Художников, уточняет издание. 

Напомним, сейчас в России работает программа "Время героев", в рамках которой вернувшихся участников СВО готовят к государственной службе. В Петербурге планируют обучить 70 ветеранов спецоперации.

Фото: ЗАКС.Ру


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