На Пискаревском кладбище задержали пару за хищение 12 букетов

Утром 8 марта охранник Пискаревского кладбища заметил мужчину и женщину, которые складывали букеты цветов в автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти. Полицейские прибыли на кладбище и задержали пару.

"Полицейские доставили в отдел полиции для разбирательства 39-летнего мужчину и его 27-летнюю спутницу. Парочка была замечена охраной кладбища в момент погрузки 12-ти кладбищенских букетов в свой автомобиль", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что пара привлечена к административной ответственности за хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУ МВД.

"Фонтанка" со ссылкой на источник сообщила, что мужчина и женщина пытались украсть букеты, которые возложила делегация Мьянмы во главе с премьер-министром страны Мин Аунг Хлаинг.

Напомним, представители Мьянмы посетили Пискаревское кладбище 6 марта. Они возложили цветы к монументу Мать-Родина.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга