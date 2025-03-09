Бастрыкин запросил доклад о ситуации с аварийным домом в Парголово

Ситуация с аварийным многоквартирным домов в Парголово заинтересовала главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он потребовал от и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олега Бобкова предоставить доклад о ходе проверки, сообщается в Telegram-канале следкома. Петербургское управление проводит проверку по статье о халатности и организовало выездной прием граждан.

"В соцмедиа сообщается, что многоквартирный дом в поселке Парголово находится в аварийном состоянии: стены строения имеют многочисленные трещины, фундамент просел, фасад здания разрушен. Жители пояснили, что по документам дом учтен как индивидуальный и находится в общей долевой собственности граждан, без выделения жильцам квартир", - сказано в сообщении ведомства.

Там уточнили, что жителей дома не расселяют. Ведомство не называет конкретный адрес дома.

Ранее "Фонтанка" писала о проблемах жильцов аварийного дома в Парголово на Заводской, 8. Здание построено в 1949 году, а в 1975 году его признали непригодным для жизни и расселили, пишет издание со ссылкой на жителей. По данным СМИ, в 1990-е в дом снова стали заселять людей - тогда степень износа указывалась как 65%.

Фото: ЗАКС.Ру