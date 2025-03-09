Дегтярев: Не стараюсь кому-то понравится

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что не хочет подстраиваться в своей работы под мнения людей. Об этом он сказал в интервью ТАСС, отвечая на вопрос об оценке его работы со стороны коллег.

"Да по-разному. Но на вкус и цвет, так сказать. Не стараюсь кому-то понравиться. У меня есть задачи, поставленные главой государства", - ответил Дегтярев.

Он добавил, что хорошо понимает свои полномочия. По мнению министра, он делает всё, чтобы работать хорошо.

Напомним, Дегтярев возглавил министерство в мае 2024 года. В декабре его избрали главой Олимпийского комитета России.

Фото: ЗАКС.Ру