Завод "Знамя победы" возглавила экс-зампред комитета по образованию

Пост гендиректора ООО "Завод "Знамя победы" заняла бывшая первый заместитель председателя комитета по образованию Наталия Сафонова, сообщил "Деловой Петербург" 10 марта. В ведомстве она курировала вопросы финансов.

Сафонова возглавила завод по производству трубопроводной арматуры и электрических приводов накануне завершения его проектирования и подготовки к строительству. На посту гендиректора она сменила Сергея Крупина, занимавшего должность с момента учреждения предприятия.

"Тут новый проект и финансирование этого проекта. Правда, ситуация может измениться, поскольку грядут изменения в холдинге. И по "Знамени победы" возможны изменения, и моя работа в "Знамени победы" может трансформироваться во что–то другое", — прокомментировала Сафонова свое назначение.

Пост зампреда комитета по образованию чиновница занимала с марта 2021 года по февраль 2025 года. С 2007 года по 2009 год Сафонова руководила ФГУ "Государственный природоохранный центр по Санкт–Петербургу и Ленинградской области". После его ликвидации, она с 2010 года по 2016 год возглавляла ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по СЗФО". После этого Сафонова перешла в спортивную сферу, заняв пост заместителя председателя петербургского комитета по физической культуре и спорту. В ноябре 2018 года и феврале 2020 года исполняла обязанности председателя комитета. На этом связь Сафоновой со спортом не кончается – она также занимала пост вице–президента Федерации футбола Петербурга. Как отмечает "Деловой Петербург", Федерацией волейбола Петербурга руководит один из учредителей "Знамени Победы" миллиардер Александр Кашин.

Завод планируется построить на территории особой экономической зоны "Санкт-Петербург". Для его строительства была создана компания ООО "Завод "Знамя победы", единственным участником которой является АО "Завод "Знамя труда". Акции последнего принадлежат холдинговой компании "Эго-Холдинг" вышеупомянутого Кашина и инвестиционной компании "Икс 2" миллиардера Олега Барабанова.

фото: ЗАКС.Ру