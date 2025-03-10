Скончался автор гимна Петербурга Олег Чупров

В возрасте 86 лет скончался поэт, автор гимна Петербурга Олег Чупров, сообщило 10 марта издание "Петербургский дневник" со ссылкой на вдову Людмилу Чупрову. Причина смерти не уточняется.

"Ясный, светлый человек, трудоголик исключительный. Он сотрудничал со всеми писательскими организациями, помогал молодым поэтам, вел семинары", - приводит издание слова вдовы.

Чупров родился 7 марта 1939 года в Коми. В 1959 году поступил в Ленинградский государственный университет, однако не закончил его - будучи студентом третьего курса перевелся на заочное отделение Литературного института им. М.Горького, который окончил в 1972 году. Работал корреспондентом в ряде городских газет. В 2002 году выиграл конкурс на лучший текст для гимна Петербурга на музыку Глиэра. Его " Державный град, возвышайся над Невою…" отобрали почетные граждане города среди почти 300 текстов. В апреле 2003 года губернатор Владимир Яковлев утвердил текст Чупрова в качестве официального гимна Петербурга.

Константин Леньков