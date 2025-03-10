Игорь Чайка стал замглавы Россотрудничества

Сын бывшего генерального прокурора Юрия Чайки, Игорь назначен на пост заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 10 марта.

Как отмечает "Коммерсантъ", Игорь Чайка с января 2021 года возглавляет общественный совет при Россотрудничестве. Организация занимается продвижением гуманитарных миссий России в мире. В частности, так называемые "Русские дома" за рубежом входят в зону ответственности Россотрудничества.

Отец Игоря Чайки занимал должность генерального прокурора с 2006 по 2020 год. Сейчас он трудится на посту полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Константин Леньков / Фото Россотрудничество