СК возбудил уголовное дело после атаки БПЛА на Подмосковье

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем смерть человека (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), сообщила 11 марта пресс-служба ведомства. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное заключение.

К расследованию привлечены следователи, криминалисты и сотрудники судебно-экспертного центра. Им предстоит определить все обстоятельства произошедшего, включая типы БПЛА и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба.

Беспилотники атаковали 10 регионов России в ночь на 11 марта. По данным Минобороны, всего было сбито 337 БПЛА, из них 91 над территорией Подмосковья. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев, в городе Видное от падения обломков пострадали 6 человек, включая 4-летнего ребенка, а в Домодедове погиб один человек, еще трое оказались ранены. Еще один пострадавший из Видного скончался в больнице. По информации уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших в Подмосковье трое детей.

Временные ограничения на прием и выпуск судов были введены в московских аэропортах Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково, сообщили в Росавиации. К 10:15 утра они были сняты. Из-за закрытия аэродромов в других городах, в Пулково были задержаны рейсы в Москву и Нижний Новгород, некоторые вылеты в столицу и Казань были отменены. Как сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу ВВСС, оператора петербургского аэропорта, Пулково работает по стандартному протоколу, выступая запасным аэропортом.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру