Путин поддержал желание главы Архангельской области переизбраться на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Архангельской области Александра Цыбульского баллотироваться на новый срок и пожелал ему успехов. Встреча главы государства с руководителем региона состоялась 11 марта в Москве. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

После небольшого доклада Цыбульского о достижениях Архангельской области за прошедшие пять лет президент заявил, что региональные власти набрали "нужный темп" работы. Путин отметил, что отток населения из области продолжается, однако уровень занятости вырос в два раза, что глава государства счел хорошим показателем и предпосылкой к постепенному росту доходов.

"Очень надеюсь на то, что Вы в таком же темпе будете работать дальше. Хочу пожелать успехов вам", - сказал напоследок Путин.

Цыбульский возглавляет Архангельскую область с 2020 года. До этого он в течение трех лет занимал пост губернатора Ненецкого автономного округа. С 2014 по 2017 год он был заместителем министра экономического развития России.

Константин Леньков / Фото: Кремль