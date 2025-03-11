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Новости 15:18

Путин поддержал желание главы Архангельской области переизбраться на новый срок

фото ЗакС политика Путин поддержал желание главы Архангельской области переизбраться на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Архангельской области Александра Цыбульского баллотироваться на новый срок и пожелал ему успехов. Встреча главы государства с руководителем региона состоялась 11 марта в Москве. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля. 

После небольшого доклада Цыбульского о достижениях Архангельской области за прошедшие пять лет президент заявил, что региональные власти набрали "нужный темп" работы. Путин отметил, что отток населения из области продолжается, однако уровень занятости вырос в два раза, что глава государства счел хорошим показателем и предпосылкой к постепенному росту доходов. 

"Очень надеюсь на то, что Вы в таком же темпе будете работать дальше. Хочу пожелать успехов вам", - сказал напоследок Путин. 

Цыбульский возглавляет Архангельскую область с 2020 года. До этого он в течение трех лет занимал пост губернатора Ненецкого автономного округа. С 2014 по 2017 год он был заместителем министра экономического развития России. 

Константин Леньков / Фото: Кремль


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