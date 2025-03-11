Петербурженку задержали по подозрению в поджоге в здании БЦ "Лидер Тауэр"

Полиция задержала подозреваемую в поджоге в здании бизнес-центра "Лидер Тауэр", сообщила пресс-служба ведомства 11 марта. Было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Представительница бизнес-центра обратилась в полицию Московского района 9 марта. По ее словам, в ночь на воскресенье на первом этаже здания по адресу площадь Конституции дом № 3 корпус 2, где располагается БЦ "Лидер Тауэр", неизвестная совершила поджог картонных коробок. Общая сумма ущерба составила 2 млн рублей.

Оперативники уголовного розыска Московского района вместе с сотрудниками полиции задержали 47-летнюю неработающую петербурженку по подозрению в совершении преступления. Сейчас женщина помещена в изолятор.

Как указано в публикации, женщина якобы объяснила свои действия тем, что конструкция здания казалась ей очень высокой и ненадежной.

Башня "Лидер" на площади Конституции, где располагается бизнес-центр, была открыта в 2013 году. Она представляет собой 42-этажный небоскреб, общая высота здания составляет 145,5 м.

Анастасия Луценко, фото: скриншот из Telegram-канала пресс-службы полиции