Депутаты Петербурга и Ленобласти обсудили проблемы льготников с турналогом

Фото: Андрей Казарлыга, ЗАКС.РуЧлены Законодательных собраний Петербурга и Ленинградской области одобрили решение по поправкам в Налоговый кодекс в связи с действием туристического налога, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Голосование состоялось 11 марта по итогам совместного заседания бюджетно-финансового комитета городского ЗакСа и постоянной комиссии по бюджету и налогам областного парламента. Местом действия стал зал заседаний Заксобрания Ленобласти.

В роли председательствующих на мероприятии выступали глава БФК Денис Четырбок и председатель комиссии по бюджету и налогам Николай Пустотин. В своей речи Четырбок перечислил вопросы, поступающие в связи с действием туристического налога от граждан и бизнеса. Так, по словам депутата, существует проблема с включением общежитий в реестр квалифицированных средств размещения, то есть в перечень плательщиков налога. Согласно существующим правилам, общежития не должны попадать в этот список, однако же на практике подобное требование выполняется не всегда. Помимо этого, он упомянул о необходимости освобождения иногородних студентов от уплаты налога, причем не на региональном, а на федеральном уровне.

— Целый ряд примеров, где общежития через дефис "гостиница" включены в этот реестр. И, прежде всего, от этого страдают наши студенты. Мы уже получили несколько обращений от вузов, что студенты — это не туристы, <...> они учатся, — поведал с трибуны парламентарий.

При этом Четырбок отдельно постулировал необходимость корректировки закона непосредственно в масштабах всей России. "Условно говоря, Петербург приезжих студентов освободит от туристического налога, а в Москве, где тоже учатся студенты [в том числе из Петербурга и Ленобласти], не предоставят такой льготы. Получится, что москвич будет равнее петербуржца или жителя Ленинградской области", — поделился он опасениями.

Также депутат заявил, что туристы из числа льготников не ощущают поддержки в ходе поездок по стране и оплачивают проживание в гостиницах наравне со всеми. По его мнению, отельеры не испытывают желания "возиться с подшивкой документов, с отчетностью", а сами постояльцы не всегда готовы подтверждать свой статус льготников. В связи с этим он допустил возможность рассмотрения возможности предоставления льготникам гостиничных услуг сразу по сниженной цене. "Если ты предоставляешь документы — получаешь скидку и получаешь номер по льготной цене. Нет документов — значит, платишь по полной", — предложил Четырбок.

Еще одно предложение касалось предоставления льгот по налогу для ведомственных гостиниц, в которых останавливаются родственники раненых участников СВО.

На заседании выступили с докладами замглавы УФНС по Петербургу Ольга Цень и председатель городского комитета финансов Светлана Енилина. Первая высказала мнение, что существующая налоговая форма "достаточно проста" и потому у плательщиков не должны возникать какие-либо затруднения с ее заполнением. В роли плательщика выступает непосредственно гостиница, а не постоялец, при этом у предпринимателей имеется право самостоятельно менять ценовую политику и устанавливать разные цены для льготников. "Право, но не обязанность. Поэтому в настоящее время в наших гостиницах и отелях цена не меняется, даже если скажешь, что ты льготник", — отметила она.

В свою очередь, Енилина сообщила, что в 2024 году плательщиками курортного сбора, который перестал действовать в Петербурге с введением туристического налога, выступили 2,2 млн человек. Всего в прошлом году курортный сбор принес городу 747 млн рублей.

Сейчас в городе насчитывается 1 264 плательщика туристического налога, продолжила глава комфина. В текущем году доходы от налога ожидаются на уровне свыше 1 млрд рублей, добавила Енилина и выразила надежду на то, что плановые значения будут выполнены.

Депутат Ирина Иванова поинтересовалась, что нужно сделать для того, чтобы не ставить льготников в зависимость от согласия отельеров разбираться с их документами. Цень и Енилина ответили, что для этого следует выделять в расчетных документах отдельной строкой сумму, уплаченную по туристическому налогу. В таком случае по бумагам было бы видно, списали ли по нему плату с постояльца или нет.

— Соответственно, если он входит в число льготных категорий, он спросит, почему его включили. Исключайте, вот у меня документы, — описала Енилина гипотетическую ситуацию.

По завершении дискуссий участники перешли к голосованию по проекту решения о внесении изменений в Налоговый кодекс. Депутат областного ЗакСа Пустотин призвал поддержать инициативу коллег из Петербурга о добавлении в список льготников "лиц в возрасте до 27 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных на территории, на которой установлен туристический налог". Четырбок вклинился в речь парламентария и предложил добавить вопрос о включении в расчетные документы отдельной строки по уплате турналога, а также обратиться "в правительство или в профильное министерство" для решения проблемы с включением общежитий в реестр квалифицированных средств размещения.

Пустотин возражать против этого не стал и предложил "четко сформулировать" поступившие предложения и включить их в текст решения. Вслед за этим присутствовавшие депутаты проголосовали — сперва члены комиссии областного ЗакСа, затем их гости из городского. В обоих случаях проект документа получил поддержку.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру