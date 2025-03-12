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Новости 11:02

Депутаты ЗакСа добавят задач в патриотическом воспитании

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа добавят задач в патриотическом воспитании

Законодательное собрание Петербурга 12 марта в первом чтении приняло законопроект о внесении изменений в закон о патриотическом воспитании. Парламентарии решили уточнить цели и задачи в связи с поправками в федеральное законодательство. Докладчиком по законопроекту стала член фракции "Единая Россия" Вера Сергеева

Так, к целям патриотического воспитания хотят добавить пункт о сохранении исторической правды, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества. Еще в законе предлагается уточнить, каких граждан нужно воспитывать. К "любящий свою Родину" и "имеющий активную жизненную позицию" добавят готовность "к служению Отечеству и его защите". Правки в закон о патриотическом воспитании затронут и задачи этого направления: к ним добавятся развитие кадетского образования и создание условий для издания и распространения "отечественной патриотической литературы". 

Обсуждение законопроекта свелось к монологу Сергеевой об актуальных аспектах патриотического воспитания. Она рассказала, кого считает патриотом, об участниках специальной военной операции и различных традиционных духовно-нравственных ценностях. В какой-то момент выступления Сергеева прослезилась. Речь депутата нашла особый отклик у депутата Игоря Высоцкого. Он выразил выступающей коллеге "мужское, офицерское спасибо". 

Инициативу поддержали 47 депутатов, двое проголосовали "против" — это были члены фракции "Яблоко". 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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Сергеева Вера Владимировна 




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