Депутаты ЗакСа добавят задач в патриотическом воспитании

Законодательное собрание Петербурга 12 марта в первом чтении приняло законопроект о внесении изменений в закон о патриотическом воспитании. Парламентарии решили уточнить цели и задачи в связи с поправками в федеральное законодательство. Докладчиком по законопроекту стала член фракции "Единая Россия" Вера Сергеева.

Так, к целям патриотического воспитания хотят добавить пункт о сохранении исторической правды, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества. Еще в законе предлагается уточнить, каких граждан нужно воспитывать. К "любящий свою Родину" и "имеющий активную жизненную позицию" добавят готовность "к служению Отечеству и его защите". Правки в закон о патриотическом воспитании затронут и задачи этого направления: к ним добавятся развитие кадетского образования и создание условий для издания и распространения "отечественной патриотической литературы".

Обсуждение законопроекта свелось к монологу Сергеевой об актуальных аспектах патриотического воспитания. Она рассказала, кого считает патриотом, об участниках специальной военной операции и различных традиционных духовно-нравственных ценностях. В какой-то момент выступления Сергеева прослезилась. Речь депутата нашла особый отклик у депутата Игоря Высоцкого. Он выразил выступающей коллеге "мужское, офицерское спасибо".

Инициативу поддержали 47 депутатов, двое проголосовали "против" — это были члены фракции "Яблоко".

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру