Льготники в Петербурге смогут бесплатно получать копии технических паспортов

Законодательное собрание Петербурга 12 марта в первом чтении приняло законопроект, который может освободить от платы за предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации некоторые категорий лиц, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Воспользоваться льготой смогут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны боевых действий, а также Герои России.

По подсчетам авторов законопроекта, льготой смогут воспользоваться порядка 64 тысяч горожан. Большинство из них, почти 60 тысяч — ветераны Великой Отечественной войны. Оценить объем недополученных средств в бюджет авторы не смогли из-за заявительного порядка предоставления услуги. Всего, по подсчетам депутата Дениса Четырбока, этой услугой пользуются примерно 150 человек в год.

"Тем не менее, возникший объем недополученных доходов бюджета Санкт-Петербурга в любом случае несовместим с безусловным социальным эффектом принятия законопроекта, который позволит дополнительно подчеркнуть степень уважения со стороны органов власти указанным категориям граждан за их героизм и самоотверженный труд", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас, чтобы получить копию нужного документа, нужно заплатить от 369 до 3449 рублей.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру