Клопы из НИИ имени Джанелидзе вызвали недовольство Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Петербургу объявило предостережение НИИ имени Джанелидзе из-за жалоб на клопов, сообщила пресс-служба ведомства 12 марта. Оно было направлено учреждению 6 марта.

Ведомство обратило внимание на проблему после того, как жалобы пациентов на наличие насекомых в палатах распространились в сети и СМИ. По словам пострадавших, они продолжали подвергаться нападению клопов даже несмотря на то, что больница проводит специальную обработку.

Ситуация была поставлена на контроль в управлении Роспотребнадзора.

В начале марта за комментариями по поводу жалоб пациентов в больницу обратилась "Фонтанка.ру".

"При необходимости проводится внеплановая дезинсекция. Также обрабатывается одежда пациентов при их поступлении. Разрешение ситуации возможно только с помощью ремонта отделения", — сообщили в пресс-службе НИИ имени Джанелидзе.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру