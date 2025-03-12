Путин посетил Курскую область

Президент России Владимир Путин впервые после атаки украинской армии на Курскую область посетил приграничный регион, сообщение об этом опубликовал Кремль вечером 12 марта. Глава государства провел совещание с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым в одном из пунктов управления Курской группировкой.

Агентство РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова приводит ряд заявлений Путина, сделанных по итогам совещания. Президент поручил в ближайшее время разгромить противника в Курской области и полностью освободить регион и "подумать" о создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы. Также Путин заявил, что к украинским военнослужащим, которые были взяты в плен в Курской области, надо относиться "как к террористам". Еще президент поблагодарил руководство Генштаба за проделанную работу.

Глава Генштаба Герасимов, в свою очередь, рассказал, что потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, за последние пять дней российские военные освободили 24 населенных пункта. Сейчас группировка ВСУ в регионе "окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение", пишет агентство РИА "Новости".

Согласно записям на сайте Кремля, в прошлый раз президент посещал Курскую область летом 2018 года.

Константин Леньков / Кадр из видео Кремля