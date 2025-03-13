Среди победителей конкурса "Женщина года" оказались два мундепа

В списке лауреатов городского петербургского конкурса "Женщина года" за 2025 год оказалось двое действующих муниципальных депутата. Елена Скачкова из МО "Новоизмайловское" заняла третье место в номинации "Социальная работа" в качестве директора Центра социальной помощи семье и детям Московского района, а Галина Воронько из МО "Константиновское" получила первое место в номинации "Образование и воспитательная деятельность" будучи директором колледжа электроники и приборостроения. Торжественная церемония награждения состоялась 12 марта в мультимедийном комплексе "Россия - Моя история". Дипломы и награды победителям вручала вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина. Портреты лауреатов будут транслироваться на рекламных экранах на главных улицах города.

Также награды получили экс-муниципалы Ольга Зуева, которая до января 2022 года состояла в совете МО "Васильевский", и Татьяна Семченкова, которая была депутатом МО "Город Колпино" шестого созыва. Они отличились в номинациях "Медицина и врачебная деятельность" и "Культура и искусство" соответственно.

Гран-при конкурса получила заместитель генерального директора по производству НПО "Спецматериалы" Елена Арутюнова за большой вклад в "обеспечение внедрения передовых научных разработок в серийное производство и выполнение государственного оборонного заказа". Всего на конкурс было подано 190 заявок.

"За годы своего существования конкурс стал главной площадкой, на которой происходит оценка профессиональных заслуг петербурженок, их высоких достижений. Критериями отбора являются выдающиеся результаты в профессиональной или служебной деятельности, активное участие в социально-экономическом развитии Санкт‑Петербурга, общественной и благотворительной деятельности", - приводить слова вице-губернатора Чечиной пресс-служба администрации города.

Константин Леньков / Фото: Смольный