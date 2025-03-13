Глава КППиТ Ситов: У Петербурга есть шансы стать столицей креативных индустрий

Временно исполняющий обязанности председателя комитета по промышленной политике и торговле Петербурга Александр Ситов уверен, что в будущем Северная столица сможет стать федеральным центром по развитости креативных индустрий, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Такое заявление чиновник сделал 13 марта во время выступления в пресс-центре газеты "Аргументы и факты Санкт-Петербург".

- Мы уже сейчас считаем, что вклад креативных индустрий превышает 10% в экономике города, ближе к 12%. Рассчитываем мы, на то, что доля будет 16%. В тройку лидеров… Смотря как считать. Где-то мы явные лидеры. Если по доле креативных индустрий и весу одновременно - Москва чуть покрупнее, просто из-за общего объема, но у них в процентном соотношении вес поменьше, чем у нас в креативных индустриях. Петербург сейчас, мы уверены, имеет все шансы стать столицей креативных индустрий, - рассказал Ситов.

Также Ситов анонсировал перезапуск проекта "Петербургский дизайн", в рамках которого городские власти помогают в продвижении локальным брендам найти своего потребителя. В новом этапе, который должен стартовать весной, Смольный собирается привлечь к проекту местных производителей сувенирной продукции, а также дополнить программу гастрономическим направлением.

Напомним, магазины "Петербургский дизайн" начали закрываться в Петербурге в конце января 2025 года. Сейчас на сайте проекта опубликовано уведомление, что точки продаж "планово" закрыты до начала следующего сезона.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру