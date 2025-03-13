Беглов сходил в "Галерею" на Лиговском, но не за покупками

Губернатор Петербурга Александр Беглов 13 марта посетил торговый центр "Галерея", где проверить работу нового пункта медико-просветительского проекта "Территория здоровья". Как сообщили в пресс-службе городской администрации, глава города также пообщался с посетителями, которые пришли в первый день работы пункта.

"Сегодня здесь много людей, проект „Территория здоровья" очень востребован. Затраченные на него средства пошли на нужное дело. Хотел бы обратить внимание, что это не диспансеризация, а шаг к диспансеризации и посещению специалистов", - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Вместе с губернатором "Территорию здоровья" посетил вице-губернатор Константин Звоник, который курирует в Смольном вопросы здравоохранения. Проект реализуется при поддержке комитета по здравоохранению.

Пункт будет работать с 13 по 23 марта на третьем этаже торгового центра. Проект "Территория здоровья" с 14:00 до 20:00. Программа действует на базе городской поликлиники №40.

Константин Леньков / Фото: Смольный