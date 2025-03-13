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Новости 20:46

Беглов сходил в "Галерею" на Лиговском, но не за покупками

фото ЗакС политика Беглов сходил в "Галерею" на Лиговском, но не за покупками

Губернатор Петербурга Александр Беглов 13 марта посетил торговый центр "Галерея", где проверить работу нового пункта медико-просветительского проекта "Территория здоровья". Как сообщили в пресс-службе городской администрации, глава города также пообщался с посетителями, которые пришли в первый день работы пункта. 

"Сегодня здесь много людей, проект „Территория здоровья" очень востребован. Затраченные на него средства пошли на нужное дело. Хотел бы обратить внимание, что это не диспансеризация, а шаг к диспансеризации и посещению специалистов", - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного. 

Вместе с губернатором "Территорию здоровья" посетил вице-губернатор Константин Звоник, который курирует в Смольном вопросы здравоохранения. Проект реализуется при поддержке комитета по здравоохранению. 

Пункт будет работать с 13 по 23 марта на третьем этаже торгового центра. Проект "Территория здоровья" с 14:00 до 20:00. Программа действует на базе городской поликлиники №40. 

Константин Леньков / Фото: Смольный


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Звоник Константин Николаевич




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