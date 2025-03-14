Реестр иностранных агентов пополнился 14 марта тремя новыми фамилиями. Министерство юстиции внесло в список писательницу и журналистку Аллу Боссарт*, советского диссидента Германа Обухова** и подкастера Андрея Аксенова***.

По версии Минюста, все трое принимали участие в распространении материалов иностранных агентов и публиковали недостоверные сведения о решениях и политике российских властей, а также выступали против СВО. В вину Боссарт* и Обухову** также поставили распространение фейков о российских Вооруженных силах.

Непосредственно об Обухове** в ведомстве также написали, что он "является руководителем иностранного фонда".

*Минюст внес Аллу Боссарт в реестр иноагентов

**Минюст внес Германа Обухова в реестр иноагентов

***Минюст внес Андрея Аксенова в реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру