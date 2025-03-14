Руководителем петербургской МГЕР стал Александр Амелин

Руководитель центрального штаба "Молодой гвардии Единой России" Александр Амелин возглавил петербургское отделение организации, следует из опубликованного 14 марта сообщения МГЕР. Избрание нового главы состоялось в ходе отчетно-выборной конференции регионального отделения.

"Решением регионального штаба руководителем отделения назначен руководитель Центрального штаба МГЕР, ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества Александр Амелин", — говорится в распространенном сообщении.

По словам Амелина, перед организацией в будущем стоят "большие задачи". Это подготовка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также волонтерские и гуманитарные миссии в новых регионах и, в частности, в Мариуполе.

Участниками конференции стали спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский, лидер фракции "Единая Россия" в ЗакСе Павел Крупник, депутат Госдумы Виталий Милонов, вице-губернатор Борис Пиотровский и ряд депутатов и членов городского правительства. В частности, Бельский вручил членам МГЕР награды от Заксобрания. Почетные грамоты достались Амелину и председателю МГЕР Антону Демидову.

Фото: Спикер Бельский / Telegram