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Новости 14 марта, 21:13

Руководителем петербургской МГЕР стал Александр Амелин

фото ЗакС политика Руководителем петербургской МГЕР стал Александр Амелин

Руководитель центрального штаба "Молодой гвардии Единой России" Александр Амелин возглавил петербургское отделение организации, следует из опубликованного 14 марта сообщения МГЕР. Избрание нового главы состоялось в ходе отчетно-выборной конференции регионального отделения.

"Решением регионального штаба руководителем отделения назначен руководитель Центрального штаба МГЕР, ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества Александр Амелин", — говорится в распространенном сообщении.

По словам Амелина, перед организацией в будущем стоят "большие задачи". Это подготовка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также волонтерские и гуманитарные миссии в новых регионах и, в частности, в Мариуполе.

Участниками конференции стали спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский, лидер фракции "Единая Россия" в ЗакСе Павел Крупник, депутат Госдумы Виталий Милонов, вице-губернатор Борис Пиотровский и ряд депутатов и членов городского правительства. В частности, Бельский вручил членам МГЕР награды от Заксобрания. Почетные грамоты достались Амелину и председателю МГЕР Антону Демидову.

Фото: Спикер Бельский / Telegram


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