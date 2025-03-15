Бельского попросили ввести должность "медсестры-стажера" в медучреждениях

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поручил главе парламентской комиссии по соцполитике и здравоохранению Александру Ржаненкову проработать вопрос о введении должностей "медсестра-стажер" и "медбрат-стажер" в штат медицинских учреждений города. По мнению спикера, такая позиция позволит студентам колледжей начать работать по специальности. Такая инициатива появилось после встречи Бельского с директором медицинского колледжа Ириной Поляковой в рамках депутатского приема в петербургском штабе партии "Единая Россия".

"Она предложила ввести в штат медучреждений должности "медсестра-стажер" и "медбрат-стажер" по аналогии с "врачами-стажерами" и приглашать на эти должности студентов колледжей последних курсов. Это даст возможность ребятам получить опыт и закрепиться в лечебных учреждениях, а больницам закрыть вакансии", - написал Бельский в своем Telegram-канале 15 марта.

Из сообщения спикера следует, что подобную инициативу поддерживают медицинских образовательных учреждений и чиновники из комитета Петербурга по здравоохранению. Парламент готов, при необходимости, разработать поправки в законодательстве.

Отметим, сейчас городские власти ищут различные способы поддержки среднего профессионального образования. Также в городе действует программа "Моя первая профессия", в рамках которой ученики старших классов школы могут получить специальность. Например, учащиеся лицея №572 Невского района могут получить специальность младшей медсестры или медбрата.

Константин Леньков / Фото: Александр Бельский