Глава Кронштадтского района поздравил жену Медведева с юбилеем

Руководитель администрации Кронштадтского района Андрей Кононов на своей странице "ВКонтакте" поздравил с юбилеем Светлану Медведеву, президента Фонда социально-культурных инициатив и супругу заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Сегодня она отмечает свое 60-летие.

"Кронштадтцы, ветераны, военные моряки поздравляют Светлану Владимировну с Днём рождения.Выражаем глубокую благодарность за внимание и заботу, оказываемые Светланой Владимировной родному городу. За её благотворительность и социальную деятельность на благо жителей", - написал Кононов.

Чиновник добавил, что, благодаря вниманию Медведевой, город начал развиваться. Отметим, Кононов в своем обращении называет Медведеву почетным жителем Кронштадта. ЗАКС.Ру не удалось найти решений муниципального совета о присвоении Медведевой этого звания. Медведева родилась в Кронштадте в 1965 году.

Константин Леньков / Фото: Андрей Кононов в ВК