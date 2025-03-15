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Новости 17:03

Команда правительства по хоккею сыграла вничью против сборной прокуратуры

фото ЗакС политика Команда правительства по хоккею сыграла вничью против сборной прокуратуры

На ледовой арене спорткомплекса "Юбилейный" состоялся товарищеский матч между командой правительства Петербурга и командой прокуратуры города, рассказали в пресс-службе ведомства. Обе стороны забили друг другу по пять шайб - игра закончилась ничьей. На церемонии открытия матча с приветственным словом выступили председатель парламента Александр Бельский (он же был назначен капитаном команды Смольного), вице-губернатор Борис Пиотровский, а также прокурор города Виктор Мельник. 

"Сегодня замечательный спортивный праздник – товарищеский матч по хоккею, приуроченный к 85-летию прокуратуры Ленинграда - Санкт-Петербурга. Отдельно хочу отметить, что уже не первый год прокуратура города участвует в спортивных мероприятиях, проводит спартакиады по самым разным видам спорта среди своих работников. Сегодня это очень важно, так как на таких мероприятиях формируется командный дух. Желаю вам честной борьбы, спортивной удачи и ярких побед", – приводит слова Мельника пресс-служба прокуратуры. 

Как отмечают в ведомстве, турнир проходил в упорной борьбе. Лучшим игроком команды городской прокуратуры стал начальник отдела международно-правового сотрудничества Ярослав Прохорчук.

Напомним, на этой неделе с поздравлением по случаю 85-летия городской прокуратуры обратились губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский. 

Константин Леньков / Фото Прокуратура Петербурга


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