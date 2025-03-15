Команда правительства по хоккею сыграла вничью против сборной прокуратуры

На ледовой арене спорткомплекса "Юбилейный" состоялся товарищеский матч между командой правительства Петербурга и командой прокуратуры города, рассказали в пресс-службе ведомства. Обе стороны забили друг другу по пять шайб - игра закончилась ничьей. На церемонии открытия матча с приветственным словом выступили председатель парламента Александр Бельский (он же был назначен капитаном команды Смольного), вице-губернатор Борис Пиотровский, а также прокурор города Виктор Мельник.

"Сегодня замечательный спортивный праздник – товарищеский матч по хоккею, приуроченный к 85-летию прокуратуры Ленинграда - Санкт-Петербурга. Отдельно хочу отметить, что уже не первый год прокуратура города участвует в спортивных мероприятиях, проводит спартакиады по самым разным видам спорта среди своих работников. Сегодня это очень важно, так как на таких мероприятиях формируется командный дух. Желаю вам честной борьбы, спортивной удачи и ярких побед", – приводит слова Мельника пресс-служба прокуратуры.

Как отмечают в ведомстве, турнир проходил в упорной борьбе. Лучшим игроком команды городской прокуратуры стал начальник отдела международно-правового сотрудничества Ярослав Прохорчук.

Напомним, на этой неделе с поздравлением по случаю 85-летия городской прокуратуры обратились губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский.

Константин Леньков / Фото Прокуратура Петербурга