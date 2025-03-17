БФК выдвинул главу Контрольно-счетной палаты Желудкова на новый срок

Члены бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания выдвинули кандидатуру действующего руководителя Контрольно-счетной палаты Константина Желудкова на новый срок, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Кандидатура Желудкова была поддержана единогласно на заседании БФК 17 марта. Сам Желудков, который присутствовал на заседании, поблагодарил депутатов за доверие.

Желудков работает в Контрольно-счетной палате с 2012 года. До июня 2020 года он занимал должность аудитора, после чего был назначен председателем палаты. До прихода в КСП он длительное время проработал в структурах Смольного. Около 5 лет он занимал пост заместителя председателя комитета по физической культуре, а также несколько месяцев возглавлял администрацию Петроградского района.

Контрольно-счетная палата - надзорный орган, который существует с 1995 года. Он был сформирован по инициативе Законодательного собрания. Основная его функция - контроль за расходованием средств из бюджета города. Ведомство проводит проверки хозяйственной деятельности органов местного самоуправления, районных администраций и комитетов, а также подведомственных им учреждений.

Кандидатуру на пост председателя КСП может предлагать, кроме депутатов, губернатор Петербурга. Согласно действующему законодательству, имена претендентов вносят на рассмотрение парламента за три месяца до истечения срока полномочий действующего председателя.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру