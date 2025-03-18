Экс-депутата ЗакСа Гуляева* оштрафовали на 30 тысяч рублей по иноагентской статье

Сестрорецкий районный суд назначил штраф экс-депутату петербургского ЗакСа Сергею Гуляеву* за осуществление деятельности иноагента до внесения его в реестр (ч.1 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщила 18 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ему предстоит выплатить 30 тысяч рублей.

В протоколе на Гуляева* указано, в частности, что он, "находясь под иностранным влиянием", с декабря 2023 года по май 2024 года распространял материалы различных каналов и СМИ-иноагентов, сообщили в пресс-службе. Самого экс-депутата Минюст внес в реестр иностранных агентов в сентябре 2024 года

Сергей Гуляев* являлся депутатом III созыва Заксобрания Петербурга с 2002 по 2007 год. Имеет звание подполковника запаса, служил в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В 1990-х вел программу "600 секунд" на Ленинградском ТВ, с 2000 года по 2002 год работал в ТАСС, был собственным корреспондентом информагентства в Петербурге. В мае 2023 года Гуляев* покинул Россию после обыска в его доме.

*Минюст внес Сергея Гуляева в реестр иностранных агентов

фото: ЗАКС.Ру