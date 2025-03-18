Губернатор Ненецкого автономного округа ушел в отставку

Юрий Бездудный 18 марта объявил о своей отставке с поста губернатора Ненецкого автономного округа. В своем видеообращении в Telegram-канале чиновник пояснил, что переходит на новую должность.

"Меня ждет новая работа. Но часть души, сердца навсегда останется здесь, где северное сияние, мороз, бескрайняя тундра и вы - добрые, открытые, искренние и любящие свою малую родину", - сказал Бездудный жителям региона.

О будущем назначении чиновника пока не сообщается. Источники РБК и "Ведомостей" сообщают, что в качестве претендента на пост губернатора Ненецкого автономного округа может рассматриваться экс-сенатор Ирина Гехт. В Совете Федерации Гехт с 2015-го по 2019 год представляла Челябинскую область. Затем до 2024 года была вице-губернатором этого региона. С мая 2024-го по январь 2025 года Гехт была главой правительства Запорожской области.

Юрий Бездудный начал работу в Ненецком автономном округе ровно шесть лет назад 18 марта 2019 года. В 2020 году он возглавил регион. До этого он пять лет был заместителем главы администрации Одинцовского муниципального района Московской области.

кадр из видео Юрия Бездудного в Telegram-канале