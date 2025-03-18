В день воссоединения Крыма с Россией у трех мостов в Петербурге включили праздничную подсветку

Мост Бетанкура, Дворцовый и Троицкий мосты окрасились в цвета российского триколора вечером 18 марта, сообщили в Telegram-канале правительства Петербурга. Праздничная подсветка была включена в честь дня присоединения Крыма к России.

Ранее в городе прошла серия мероприятий, посвященных этой дате. Утром на Малой Конюшенной воспитанники центра патриотического воспитания "Дзержинец" и участники СВО развернули огромный российский триколор, сообщило издание MR7. На Дворцовой площади около 1500 тысяч активистов выстроились так, чтобы с высоты птичьего полета можно было увидеть надпись "Крым".

Глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко в своем канале также сообщил, что 18 марта вся городская уборочная техника вышла на работу с картой Крыма под лобовым стеклом.

фото из Telegram-канала Сергея Петриченко

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев традиционным обращением. "Благодаря решительности и воле Президента, Крым и Севастополь вернулись в состав России. В этом была единодушная воля жителей Крыма, которые ждали и верили, что Родина к ним вернется. Это была победа всех россиян — мы проявили единство, доказали, что своих — не бросаем", - заявил градоначальник.

кадр из видео Telegram-канала Правительства Петербурга