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В Ленобласти потерпел крушение вертолет

фото ЗакС политика В Ленобласти потерпел крушение вертолет

Вертолет Ми-28 разбился в Ленинградской области 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. Экипаж воздушного судна погиб.

В Минобороны заявили, что происшествие произошло во время планового учебно-тренировочного полета. Полет выполнялся без боекомплекта.  "Воздушное судно упало в безлюдной местности вдали от населенных пунктов. Экипаж погиб", - сообщили в ведомстве.  

На месте крушения работает поисково-спасательная группа, также туда направляется комиссия Воздушно-космических сил. 

фото с сайта Минобороны


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