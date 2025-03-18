В Ленобласти потерпел крушение вертолет

Вертолет Ми-28 разбился в Ленинградской области 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. Экипаж воздушного судна погиб.

В Минобороны заявили, что происшествие произошло во время планового учебно-тренировочного полета. Полет выполнялся без боекомплекта. "Воздушное судно упало в безлюдной местности вдали от населенных пунктов. Экипаж погиб", - сообщили в ведомстве.

На месте крушения работает поисково-спасательная группа, также туда направляется комиссия Воздушно-космических сил.

фото с сайта Минобороны