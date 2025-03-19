Глав муниципальных администраций обяжут сообщать о лишении гражданства

Законодательное собрание приняло 19 марта в первом чтении проект об обязанности глав муниципальных администраций сообщать о прекращении гражданства. Соответствующую информацию они должны будут направлять в письменной форме главам муниципальных образований в срок, не превышающий пять рабочих дней с момента, как они сами узнали об этом.

Речь идет о случаях лишения главы МА гражданства России или же гражданства другой страны, с которой у РФ заключен договор, по которому иностранец вправе избираться в органы местного самоуправления. Также главы МА обязаны будут сообщать о получении иностранного гражданства или вида на жительство.

Авторами проекта выступили депутаты "Единой России" Наталия Астахова, Всеволод Беликов и Денис Четырбок. В пояснительной записке они отмечают, что законопроект призван привести существующий закон "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" в соответствие с федеральным законодательством.

Проект был поддержан 49 голосами за, воздержавшихся или выступивших против не нашлось.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру