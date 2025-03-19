Комментатору Геннадию Орлову вручили золотую медаль ЗакСа Петербурга

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский на заседании 19 марта вручил золотую медаль парламента спортивному комментатору Геннадию Орлову, отметившему недавно 80-летний юбилей.

Медалю и благодарностью Орлова наградили за выдающиеся личные заслуги в развитие физической культуры и спорта в Петербурге и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность. С трибуны ЗакСа комментатор напомнил, что 30 лет назад ему вручили серебряную медаль городского парламента.

- Есть хоть один человек с того созыва здесь? [депутат Михаил] Амосов! Видите, так что есть свидетели. Гарант моей правды, - пошутил Орлов. - Когда мне сказали, что за благодарность проголосовали единогласно, я удивился. Все-таки у вас шесть фракций. Если я сумел как-то обоять все шесть фракций...ну это работа комментатора, мы этим и должны заниматься. За объединение всех нас! Спасибо.

Геннадий Орлов с 70-х годов работает в спортивной журналистике. В прошлом сам был футболистом. Работал на ленинградском, а затем и петербургском телевидении, в разные годы сотрудничал также с каналами РТР, Первым каналом, НТВ, Матч-ТВ. Освещал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Многие годы комментировал матчи "Зенита". Сейчас Геннадий Орлов является генеральным продюсером радио "Зенит". 2 марта 2025 года комментатору исполнилось 80 лет.

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