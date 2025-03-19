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Новости 17:19

Комментатору Геннадию Орлову вручили золотую медаль ЗакСа Петербурга

фото ЗакС политика Комментатору Геннадию Орлову вручили золотую медаль ЗакСа Петербурга

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский на заседании 19 марта вручил золотую медаль парламента спортивному комментатору Геннадию Орлову, отметившему недавно 80-летний юбилей.

Медалю и благодарностью Орлова наградили за выдающиеся личные заслуги в развитие физической культуры и спорта в Петербурге и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность. С трибуны ЗакСа комментатор напомнил, что 30 лет назад ему вручили серебряную медаль городского парламента.

- Есть хоть один человек с того созыва здесь? [депутат Михаил] Амосов! Видите, так что есть свидетели. Гарант моей правды, - пошутил Орлов. - Когда мне сказали, что за благодарность проголосовали единогласно, я удивился. Все-таки у вас шесть фракций. Если я сумел как-то обоять все шесть фракций...ну это работа комментатора, мы этим и должны заниматься. За объединение всех нас! Спасибо.

Геннадий Орлов с 70-х годов работает в спортивной журналистике. В прошлом сам был футболистом. Работал на ленинградском, а затем и петербургском телевидении, в разные годы сотрудничал также с каналами РТР, Первым каналом, НТВ, Матч-ТВ. Освещал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Многие годы комментировал матчи "Зенита". Сейчас Геннадий Орлов является генеральным продюсером радио "Зенит". 2 марта 2025 года комментатору исполнилось 80 лет. 

фото ЗАКС.Ру


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