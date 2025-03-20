Дегтярев надеется, что с новым главой МОК станет более независимым

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поздравил новую главу Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с избранием в своем telegram-канале 20 марта. Чиновник также поделился своими ожиданиями от ее назначения.

"Ждем, что в эпоху нового лидера олимпийское движение станет более сильным, независимым и процветающим, а Россия вернется на олимпийский пьедестал", - написал Дегтярев, отметив также спортивные заслуги новой главы МОК.

Кирсти Ковентри была избрана на пост президента МОК 20 марта. К своим обязанностям она приступит лишь в конце июня. Ковентри — двукратная олимпийская чемпионка и трижды чемпионка мира по плаванию на дистанции 200 м на спине. С 2018 года занимает должность министра спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве.

фото с сайта Госдумы