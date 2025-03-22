Бельский выразил соболезнования в связи со смертью Корнеева и Никонорова

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский выразил свои соболезнования родным, близким и коллегам главы Приморского района Алексея Никонорова и экс-председателя комитета по туризму Сергея Корнеева. О смерти двоих городских чиновников стало известно 22 марта.

В своем посте в Telegram-канале спикер отметил, что Корнеев и Никоноров были дорогими Петербургу людьми, а их вклад в развитие города по-настоящему велик. Никонорова Бельский назвал отличным управленцем. "Под его чутким руководством Приморский район радовал жителей новыми открытиями, а в прошлом году поставил рекорд по вводу соцобъектов: 5 школ, 11 детсадов, обновленный культурный центр "Максим"", - рассказал глава парламента.

Корнеев, по мнению Бельского, играл ключевую роль в раскрытии туристического потенциала Северной столицы. "Благодаря его многолетним усилиям и профессионализму Северная столица заняла лидирующие позиции по турпотоку и продолжает держать марку", - написал спикер.

Сергей Корнеев возглавлял петербургский комитет по туризму с 2020-го по 2024 год. Он скончался 22 марта в возрасте 56 лет. Предварительной причиной смерти называют отрыв тромба.

Алексей Никоноров руководил Приморским районом Петербурга с 2021 года. Губернатор Петербурга Александр Беглов 22 марта сообщил, что чиновник скончался из-за тяжелой болезни. Никонорову в феврале исполнился 51 год.

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