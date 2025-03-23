Вице-спикер Госдумы предложил усилить контроль за онлайн-продажей спортивного питания

Представитель партии ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Роспотребнадзора России Анне Поповой с просьбой проверсти проверку сферы дистанционной торговли спортивным питанием, сообщает 23 марта ТАСС.

В своем письме депутат обращает внимание Поповой на выявленные ранее несоответствия в маркировке и документации товаров, продаваемых на маркетплейсах в разделе спортивного питания. Чернышов считает, что Роспотребнадзор должен провести внеплановую проверку и рассмотреть возможность усиления госконтроля за онлайн-продажей продукции такого типа.

"Убежден, что требуется срочное вмешательство Роспотребнадзора: внеплановая проверка, усиление контроля и пресечение оборота несертифицированной продукции. Здоровье граждан не должно быть предметом риска", - заявил парламентарий.

Ранее в Роскачестве заявили, что большая часть протеина на маркетплейсах может продаваться с нарушениями. Мониторинг эксперты проводили на трех популярных онлайн-площадках. Почти у трети из проверенных специалистами товаров обнаружили декларацию на пищевую добавку вместо свидетельства государственной регистрации, либо чужое или аннулированное свидетельство. В 29% случаев Роскачество обнаруживало, что товар реализуется совсем без документов. Данные о результатах проверки были направлены в маркетплейсы. Компании сообщили, что проведут работу с продавцами по устранению нарушений.

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