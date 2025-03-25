Депутат МО "Аптекарский остров" займется проектом памятника участникам СВО

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский 25 марта заявил, что в Петербурге планируется установить скульптуру в честь военнослужащих, освобождающих территории новых регионов в ходе СВО. Руководить проектом по созданию монумента будет художница и муниципальный депутат "Аптекарского острова" Валерия Лошак.

"В городе появится ростовая скульптура воина с ребёнком на руках. Пьедесталом для композиции послужит шар из керамических цветов", - написал Бельский в своем Telegram-канале.

Глава ЗакСа добавил также, что к созданию бутонов смогут присоединиться все желающие жители города. Для этого в разных районах Петербурга будут организованы специальные мероприятия. Представить скульптуру планируют на конференции регионального отделения партии "Единая Россия".

Валерия Лошак, которая, как сообщил Бельский, будет руководить проектом, - художница, основательница благотворительного фонда "Мы рисуем". В 2011 году окончила Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А Л. Штиглица. Затем в 2019 и 2020 годах отучилась в Институте непрерывного образования взрослых. Возглавляет частную школу "Петербургский стандарт", где проводят творческие занятия для детей. Лошак является членом Союза художников и Союза дизайнеров, а также рекордсменом Книги рекордов Гиннесса и Книги рекордов России благодаря созданию самого большого валенка в мире.

В сентябре 2024 года Валерия Лошак избралась муниципальным депутатом МО "Аптекарский остров" от "Единой России".

фото: проект скульптуры/соцсети Александра Бельского