Песков выразил соболезнования из-за гибели военкора Первого канала Прокофьевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и коллегам военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, сообщил 26 марта ТАСС. Она погибла в Белгородской области.

"Еще одна потеря у журналистов: Первый канал, Анна Прокофьева. Машина подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима. Мы соболезнуем в первую очередь родным Анны и всему коллективу Первого канала", - заявил Дмитрий Песков.

Автомобиль съемочной группы Первого канала подорвался на мине в Белгородской области на границе с Украиной. Вместе с журналисткой в машине находился оператор Дмитрий Волков, он выжил. По информации врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, Волков находится в тяжелом состоянии, у него минно-взрывная травма, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей.

Погибшей Анне Прокофьевой было 35 лет. Она окончила РУДН по специальности "журналистика". Прокофьева устроилась работать на Первый канал в 2023 году, она вела репортажи из зоны СВО. По информации РИА "Новости", с сентября 2020 года по ноябрь 2022 года журналистка трудилась в испанской редакции агентства Sputnik, она свободно владела испанским языком. Прокофьева также вела блог для сбора гуманитарной помощи для зоны СВО в Telegram.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ст. 144 УК РФ) по факту гибели Прокофьевой, сообщила 26 марта пресс-служба ведомства.

Напомним, что 24 марта стало известно о смерти корреспондента "Известий" Александра Федорчака, а также оператора и водителя телеканала "Звезда" Андрея Панова и Александра Сиркели. Они погибли на территории ЛНР во время артиллерийского обстрела.

фото: Telgram-канал Анны Прокофьевой