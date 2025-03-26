Петербургский Роспотребнадзор "слился" с областным

В Петербурге завершилась реорганизация Роспотребнадзора – к городскому управлению было присоединено управление по Ленобласти, сообщила пресс-служба ведомства 26 марта. Руководителем межрегионального органа стала Наталия Башкетова.

Объединение управления Роспотребнадзора по Петербургу с управлением ведомства по Ленобласти произошло на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 9 декабря 2024 года. С 26 марта орган носит название Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти и курирует вопросы санитарно-эпидемиологической ситуации и прав потребителей в обоих регионах.

"Все подразделения объединенного ведомства продолжают работу, структура и руководство управления после реорганизации будут уточнены позже", — рассказали в пресс-службе ведомства "Деловому Петербургу".

Должность главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти заняла Наталия Башкетова. Известно, что она окончила Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт в 1992 году. С 1992 по 1993 год Башкетова работала энтомологом Центра госсанэпиднадзора в Адмиралтейском районе, а с 2003 по 2005 год возглавляла там же отделение по контролю за дезинфекционной деятельностью.

С 2014 года она руководила управлением Роспотребнадзора по Петербургу. До этого с 2005 года занимала различные должности в ведомстве, в том числе замещала главу управления.

Анастасия Луценко, фото: сайт Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти