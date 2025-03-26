Фондом капремонта Ленобласти будет руководить Олег Ромадов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о назначении нового руководителя Фонда капитального ремонта региона, сообщила 26 марта пресс-служба областной администрации. Организацию возглавил Олег Ромадов.

Дрозденко обозначил задачи, которые ставятся перед новым главой Фонда капремонта: ремонт более тысячи домов в 2025 году, внимание к состоянию объектов культурного наследия и сбор целевых взносов.

Олег Ромадов родился в 1963 году, окончил Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова. В этом же вузе он начинал трудовую деятельность в качестве лаборанта и столяра. С 2004 по 2009 год был главой МО "Кузнечное". Затем два года работал в администрации Приозерска. С 2011 по 2014 год руководил компаниями ООО "Квартира ЛюксСервис" и ООО "С.В". В 2019 году был назначен главой комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, на этом посту проработал два года. С осени 2024 года Ромадов возглавлял областной Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности. В марте перешел на работу в Фонд капремонта в качестве и. о. управляющего.

фото пресс-службы администрации Ленинградской области