Основателя "Русагро" Вадима Мошковича задержали после обысков в компании

Бывшего сенатора от Белгородской области и основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича и еще нескольких человек задержали по делу о мошенничестве, сообщил 26 марта ТАСС. Днем в компании прошли обыски. По словам представителей "Русагро", компания продолжает работать в штатном режиме.

Силовики провели обыски в нескольких офисах компании 26 марта, там производилась выемка документов. С Мошковичем проводились "следственные действия", его статус в деле пока не определен. Как сообщил источник "Интерфакса", следственным департаментом МВД было возбуждено дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по факту "хищения в компаниях, с которыми "Русагро" находился в деловых отношениях".

В пресс-службе компании подтвердили проведение обысков, но подчеркнули, что они никак не связаны с текущей деятельностью "Росагро". В заявлении уточнили, что деятельность компании продолжается в штатном режиме, работа идет на всех производственных площадках, а руководство находится на своих рабочих местах. Там также заверили, что все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме.

В основанной Мошковичем девелоперской компании Level Group рассказали РБК, что произошедшее не имеет отношения к их деятельности. Они также подчеркнули, что в настоящее время Мошкович не связан с компанией. Издание обратилось и за комментариями в школу "Летово", также основанную бизнесменом. Там также сообщили о работе в штатном режиме.

Мошкович основал компанию, позже ставшей холдингом "Русагро", в 1995 году. Сейчас "Русагро" является одним из самым крупных агропромышленных холдингов в стране. Помимо бизнеса, Мошкович занимался политикой. Он представлял Белгородскую область в Совете Федерации с 2006 по 2014 год. В 2022 году был внесен в санкционные списки Евросоюза и некоторых других стран.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру