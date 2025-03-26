Минпросвещения представило список фильмов для семейного просмотра

Министерство просвещения России подготовило список кинолент и мультфильмов, рекомендованных к семейному просмотру, а также для показов в школах, сообщила пресс-служба ведомства 26 марта.

В списке есть категории "Мультипликация", "Документальное кино", "Серия выпусков "Без срока давности"", а также наборы фильмов для разных возрастов: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы и для старшеклассников. В основном в перечень Минпросвещения вошли советские киноленты, даже выпуски "Ералаша" рекомендуются только те, что снимались до 1989 года. Из фильмов 90-х в списке нашелся только "Сердца трех", снятый по роману Джека Лондона. Художественных лент, вышедших в прокат после 2000 года, в рекомендациях министерства около 40. Среди них "Холоп" и "Холоп-2", "Время первых", короткометражный фильм "Майор Гром" 2017 года, "Легенда №17" и другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте Минпросвещения.

В ведомстве отмечают, что перечень не является окончательным и будет дополняться. Школы вправе самостоятельно решать, включать ли фильмы из списка в свою воспитательную работу.

Работа над составлением списка рекомендованных для образовательных организаций фильмов велась с 2024 года центром "Философия образования" при Московском педагогическом государственном университете. Как писал ТАСС, в рамках подготовки перечня проводилось более 30 встреч с экспертами. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов, выступая на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства 20 марта, заявлял, что в ближайшее время список будет направлен в регионы.

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