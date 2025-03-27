Прокуратура организовала проверку из-за пожара в жилом доме в Приморске

Выборгская городская прокуратура организовала проверку по факту пожара в многоквартирном жилом доме в городе Приморске, сообщила пресс-служба ведомства 27 марта. Соответствующее поручение дал прокурор Ленобласти Сергей Жуковский.

Возгорание в одном из многоквартирных домов в районе Выборгского шоссе города Приморска произошло днем 27 марта. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. На месте работают аварийные и специализированные службы, следователи-криминалисты аппарата следственного управления, а также сотрудники полиции и МЧС.

По информации Леноблпожспаса, открытое возгорание было ликвидировано к 17:00. По предварительным данным МЧС Ленобласти, его площадь составила около 90 квадратных метров, огонь мог затронуть две квартиры. Судя по кадрам с места событий, горело несколько помещений на двух этажах здания.

По данным комитета по здравоохранению Ленобласти, пострадали двое взрослых и один ребенок. Одна женщина получила ушибы и переломы в результате падения с третьего этажа. У другого взрослого вместе с ребенком диагностировали отравление продуктами горения средней степени. О гибели одного человека сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на Леноблпожспас. Его тело достали из-под завалов.

По результатам надзорных мероприятий прокуратура даст оценку обстоятельствам произошедшего. Доследственную проверку также организовал следственный отдел по Выборгу СУ СК России по Ленобласти. Обследование состояния несущих конструкций дома проведут 27 марта специалисты комитетов по строительству и строительному надзору Ленобласти.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти